Idv | Messina “Siamo pronti a un nuovo progetto per il Paese”

ROMA (ITALPRESS) – "Non sono solo 13 deputati, ma ci sono anche 6 senatori, le compagini stanno aumentando quindi hanno incidenza importante nel Parlamento. Per fare un nuovo gruppo serve avere un simbolo di un partito che si è presentato alle elezioni, Italia dei Valori aveva tutti i requisiti e quindi poteva metterlo a disposizione, non solo per una finalità parlamentare ma se dietro c'era un progetto politico per il Paese e noi avremmo dato la disponibilità a collaborare". Così Ignazio Messina, segretario nazionale di Italia dei Valori, in un'intervista all'Italpress torna sull'ipotesi di costituire gruppi alla Camera e al Senato con i parlamentari ex M5S."Italia dei Valori, insieme ai parlamentari che coraggiosamente hanno detto no al Governo Draghi ma soprattutto alla compagine che lo accompagna, vuole dare vita ...

