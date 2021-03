Ica, per la ricerca verde made in Italy mercato internazionale in crescita nonostante il Covid: +3% nel 2020 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Malgrado la delicata congiuntura economica globale l’export di Ica Group, grazie alla costante conquista di mercati importanti, continua a crescere. Da anni è stabile il segno più sulle esportazioni che si attestano al 60% e registrano un incremento del 3% rispetto allo scorso anno. In aumento anche la rete dei distributori all’estero, il cui computo complessivo si è esteso sino a 102 unità. La green research del gruppo Ica ha conquistato 80 diversi Paesi con oltre 28 milioni di chilogrammi di vernice prodotta, quattro impianti produttivi e più di 15mila clienti su scala mondiale. La rapida espansione oltre-confine è frutto di un’accorta policy aziendale capace di conquistare i mercati mondiali più floridi con l’apertura nel 2020 di Ica Usa e di rafforzare la posizione della società italiana, oggi presente in Usa, Canada, Cina, India, Polonia, Germania e Spagna. Ica ha ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Malgrado la delicata congiuntura economica globale l’export di Ica Group, grazie alla costante conquista di mercati importanti, continua a crescere. Da anni è stabile il segno più sulle esportazioni che si attestano al 60% e registrano un incremento del 3% rispetto allo scorso anno. In aumento anche la rete dei distributori all’estero, il cui computo complessivo si è esteso sino a 102 unità. La green research del gruppo Ica ha conquistato 80 diversi Paesi con oltre 28 milioni di chilogrammi di vernice prodotta, quattro impianti produttivi e più di 15mila clienti su scala mondiale. La rapida espansione oltre-confine è frutto di un’accorta policy aziendale capace di conquistare i mercati mondiali più floridi con l’apertura neldi Ica Usa e di rafforzare la posizione della società italiana, oggi presente in Usa, Canada, Cina, India, Polonia, Germania e Spagna. Ica ha ...

