Ibrahimovic a Sanremo con il suo yacht da 20 milioni di euro

Il fantastico yacht di Zlatan Ibrahimovic: un'imbarcazione di circa trenta metri da venti milioni di euro. In occasione del Festival di Sanremo 2021 i riflettori sono tutti puntati sull'ospite fisso Zlatan Ibrahimovic, che ha deciso di sorprendere tutti sin dal suo arrivo a bordo del suo yacht da 20 milioni di euro, che fino alla fine del Festival sarà la sua casa. Di lusso. Extra lusso. Lo yacht di Zlatan Ibrahimovic Il campione svedese è arrivato a Sanremo a bordo del suo yacht, sul quale vivrà fino alla fine del Festival. Niente hotel per Zlatan. E come dargli torto. Sostanzialmente l'imbarcazione è una sorta di villa extra lusso con tutti i ...

