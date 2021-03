Ibra bocciato. Fiorello scarico. E Matilda? Favolosa. Giudizi sulla prima serata di Sanremo (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima puntata del travagliato Sanremo ai tempi del colera ha fatto affiorare (sul piano del puro intrattenimento) un grande sì e un gigantesco no: l’ok incondizionato a Matilda De Angelis, e una bocciatura senza appello per la drammatica quanto insensata partecipazione di Zlatan Ibrahimovic. Un imbarazzo e una pena senza fine per gli spettatori, già soggetti a stressanti lockdown, anche perché (a differenza della 25enne attrice bolognese dal buon curriculum, presente purtroppo solo al debutto), il campione pallonaro dovrebbe tornare in scena non stasera ma anche nei prossimi giorni, e saranno dolori. Stranito, lento, totalmente fuori posto, è stato apparecchiato dagli autori con il copione più scontato: il personaggio del bullo burbero tanto caro a Celentano. Rivalutando Adriano, il che è tutto dire. E riuscendo a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lapuntata del travagliatoai tempi del colera ha fatto affiorare (sul piano del puro intrattenimento) un grande sì e un gigantesco no: l’ok incondizionato aDe Angelis, e una bocciatura senza appello per la drammatica quanto insensata partecipazione di Zlatanhimovic. Un imbarazzo e una pena senza fine per gli spettatori, già soggetti a stressanti lockdown, anche perché (a differenza della 25enne attrice bolognese dal buon curriculum, presente purtroppo solo al debutto), il campione pallonaro dovrebbe tornare in scena non stasera ma anche nei prossimi giorni, e saranno dolori. Stranito, lento, totalmente fuori posto, è stato apparecchiato dagli autori con il copione più scontato: il personaggio del bullo burbero tanto caro a Celentano. Rivalutando Adriano, il che è tutto dire. E riuscendo a ...

