I gioielli della Milano Fashion Week 2021-22 (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Milano Fashion Week 2021 dedicata all'Autunno Inverno è ormai conclusa. Cosa ci lascia? Di certo una serie di tendenze moda importanti che rivedremo nei nostri armadi il prossimo inverno. E un nuovo gusto in fatto di gioielli: dal maxi al minimal senza compromessi. Maxi Bijoux Sulle passerelle di Milano abbiamo visto un Emporio Armani che trasforma le sue stoffe più pregiate in creativi bijoux dalle forme che di certo non passano inosservate mentre Dolce&Gabbana esagerano volutamente con le maxi perle della collana di un abito che si intona al 100%. Morsetti da cavallo per Act 1 e sciarpe boho chic che diventano collane brillanti per Etro in un susseguirsi di idee per tutti i gusti. Anni 90 Gli anni 90 son tornati, croce e delizia della moda.

