I contagi tra gli adolescenti sono molto aumentati. Che c'entri la scuola? (Di mercoledì 3 marzo 2021) (foto: Luisella Planeta Leoni/Pixabay)L'età dei positivi al coronavirus si sta abbassando e oggi circa il 18% dei nuovi casi riguarda i ragazzi con meno di 18 anni. Ma il calo è iniziato ben prima e si stima che nell'ultima settimana di gennaio 2021 le diagnosi di coronavirus nei ragazzi con meno di 20 anni sono di più di quelle relativi a tutte le altre fasce d'età sommate fra loro. In particolare, la categoria più colpita è quella dei ragazzi dai 14 ai 19 anni mentre nei bambini e negli adolescenti sotto i 14 anni i casi sono di meno. I dati arrivano da un rapporto intitolato Focus età evolutiva curato dall'Istituto superiore di sanità all'interno del monitoraggio sul Covid-19. Quanti adolescenti colpiti In Italia quasi 9milioni di persone hanno meno di 18 anni, circa il 15% della popolazione totale. I dati balzano ...

