Highlights Cedevita Olimpija-Virtus Bologna 98-108 dts | Eurocup 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ildei migliori momenti di-Segafredo, incontro valido per la quinta giornata del Gruppo G della top-16 di, terminato 98-108 in favore degli ospiti. Prestazione da 25 punti per Weems, decisivo durante l’overtime: triple spaziali ed emiliani a quota 5 vittorie in altrettante sfide. Di seguito gliintegrali del match. SportFace.