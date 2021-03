Hello Kitty: Jennifer Coyle e Leo Matsuda registi del film che unisce animazione e live-action (Di mercoledì 3 marzo 2021) Hello Kitty sarà al centro di un nuovo film che unirà riprese live-action e animazione e Jennifer Coyle e Leo Matsuda ne saranno i registi. Hello Kitty sarà al centro di un nuovo film prodottto da New Line che sarà realizzato con un mix di riprese dal vivo e animazione. I dettagli della trama riguardante l'iconico personaggio giapponese non sono stati rivelati e Deadline svela che lo studio ha cercato per oltre cinque anni di ottenere i diritti necessari a realizzare un lungometraggio. Il progetto dedicato a Hello Kitty sarà diretto da Jennifer Coyle e Leo Matsuda. La ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021)sarà al centro di un nuovoche unirà ripresee Leone saranno isarà al centro di un nuovoprodottto da New Line che sarà realizzato con un mix di riprese dal vivo e. I dettagli della trama riguardante l'iconico personaggio giapponese non sono stati rivelati e Deadline svela che lo studio ha cercato per oltre cinque anni di ottenere i diritti necessari a realizzare un lungometraggio. Il progetto dedicato asarà diretto dae Leo. La ...

