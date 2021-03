Heather Parisi, Ultimo innamorato della figlia: gli indizi su Instagram (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sarebbe amore fra Ultimo e Jaqueline Luna, la figlia di Heather Parisi. Ai fan del cantante romano non sono sfuggiti i numerosi indizi apparsi su Instagram che raccontano il legame con l’attrice. Sia la giovane che Ultimo infatti hanno postato nelle Stories dei video in cui sono insieme in barca, fra mare e musica. Biondissima e con un viso da bambola, Jacqueline Luna Di Giacomo è la secondogenita di Heather Parisi, frutto del suo amore per Giovanni Di Giacomo, noto ortopedico. La ragazza si divide fra gli Stati Uniti, dove studia recitazione, e Roma, dove risiede il papà. Ha un legame speciale con la sorella maggiore, Rebecca Jewel Manenti, primogenita della showgirl, avuta da Giorgio Manenti. La ragazza, che presto ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sarebbe amore frae Jaqueline Luna, ladi. Ai fan del cantante romano non sono sfuggiti i numerosiapparsi suche raccontano il legame con l’attrice. Sia la giovane cheinfatti hanno postato nelle Stories dei video in cui sono insieme in barca, fra mare e musica. Biondissima e con un viso da bambola, Jacqueline Luna Di Giacomo è la secondogenita di, frutto del suo amore per Giovanni Di Giacomo, noto ortopedico. La ragazza si divide fra gli Stati Uniti, dove studia recitazione, e Roma, dove risiede il papà. Ha un legame speciale con la sorella maggiore, Rebecca Jewel Manenti, primogenitashowgirl, avuta da Giorgio Manenti. La ragazza, che presto ...

