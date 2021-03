“Halloween”: su Italia 1 l’alternativa a Sanremo è una perla del genere slasher (Di mercoledì 3 marzo 2021) A ognuno il suo, c’è chi sceglie di occupare la propria serata con la musica dal Teatro dell’Ariston, pubblico o non pubblico. Ma di alternative a Sanremo per passare il tempo davanti alla tv ce ne sono. Magari qualcuno preferisce uno slasher alle gag di Fiorello. Per loro niente Rai1, su Italia 1 va in onda alle 21.20 Halloween di David Gordon Green con l’indimenticabile final girl Jamie Lee Curtis. Rientrata nel franchise giusto in tempo per il 40esimo anniversario della prima pellicola, Halloween – La notte delle streghe. Il film del 2018, tra sequel e remake, è infatti l’undicesimo capitolo della saga horror iniziata nel 1978 dal regista John Carpenter, maestro del genere. Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021) A ognuno il suo, c’è chi sceglie di occupare la propria serata con la musica dal Teatro dell’Ariston, pubblico o non pubblico. Ma di alternative aper passare il tempo davanti alla tv ce ne sono. Magari qualcuno preferisce unoalle gag di Fiorello. Per loro niente Rai1, su1 va in onda alle 21.20di David Gordon Green con l’indimenticabile final girl Jamie Lee Curtis. Rientrata nel franchise giusto in tempo per il 40esimo anniversario della prima pellicola,– La notte delle streghe. Il film del 2018, tra sequel e remake, è infatti l’undicesimo capitolo della saga horror iniziata nel 1978 dal regista John Carpenter, maestro del. Leggi anche › ...

