Habilita | la terapia fisica nelle sedi di Albino e Clusone

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Mal di schiena, dolori articolari, problemi di tipo motorio, patologie neurologiche: la lista può continuare a lungo. Per queste e altre problematiche la riabilitazione può rappresentare una risposta efficace. In tutte leè presente un servizio di fisioper dare una risposta concreta alla sempre crescente richiesta proveniente dal territoriomesso a disposizione dell’utenza professionisti qualificati e strumentazioni all’avanguardia che permettono di accompagnare il paziente nel delicato percorso verso il recupero funzionale e il ritorno ad una condizione di benessere. In Valle Serianaè presente con due poliambulatori: ad. In entrambe leè presente il servizio di ...