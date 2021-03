GTA Online 'troppo stressante', il famoso streamer Sodapoppin decide di prendersi una pausa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il famoso streamer Sodapoppin ha sorpreso i suoi fan con una dichiarazione inaspettata su una delle ultime dirette. Ancora una volta ha deciso di lasciare i server di gioco di ruolo di GTA Online e ha anche mandato in pensione il suo personaggio giocabile Kevin Vipalu. Probabilmente in molti conoscono i server di gioco di ruolo in GTA V, così come la loro incredibile popolarità. Come promemoria, GTA V RP (Role Play) è un server privato per giocare a Grand Theft Auto, in cui i giocatori devono interpretare un ruolo nel modo più naturale. Insomma, i giocatori devono praticamente trasferire la vita reale sul piano virtuale. Sodapoppin è uno streamer Twitch di grande successo con oltre 6 milioni di follower sul suo canale. Ha avuto molto successo anche Online, poiché era ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilha sorpreso i suoi fan con una dichiarazione inaspettata su una delle ultime dirette. Ancora una volta ha deciso di lasciare i server di gioco di ruolo di GTAe ha anche mandato in pensione il suo personaggio giocabile Kevin Vipalu. Probabilmente in molti conoscono i server di gioco di ruolo in GTA V, così come la loro incredibile popolarità. Come promemoria, GTA V RP (Role Play) è un server privato per giocare a Grand Theft Auto, in cui i giocatori devono interpretare un ruolo nel modo più naturale. Insomma, i giocatori devono praticamente trasferire la vita reale sul piano virtuale.è unoTwitch di grande successo con oltre 6 milioni di follower sul suo canale. Ha avuto molto successo anche, poiché era ...

