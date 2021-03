Greta Zuccoli | chi è la cantante in gara a Sanremo tra le Nuove Proposte con il brano “Ogni cosa sa di te”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Mercoledì 3 marzosi esibirà sul palco del 71mo Festival dinella categoria “” con ilsa di te” scritto, testo e musica, dastessa e con la produzione artistica di Diodato e Tommaso Colliva.Cosìsi prepara all’esibizione: Sono cresciuta con il Mediterraneo negli occhi e l’energia fortissima del Vesuvio, di quel magma che scorre potente dentro me. Porterò tutto questo calore sul palco dell’Ariston.porta unintenso dal forte significato personale, una rivoluzione emotiva: Nel tempo sto imparando a convivere con i miei conflitti, ma non ho smesso di farmi domande, né ho trovato tutte le risposte che ...

... le 4 Nuove Proposte della prima serata in ordine di scaletta Davide Shorty - "Regina" Dellai - "Io sono Luca- "Ogni cosa sa di te" Wrongonyou - "Lezioni di volo" Le 13 canzoni della ...ORDINE DI USCITA SECONDA SERATA NUOVE PROPOSTE WrongonyouDavide Shorty I Dellai BIG Orietta Berti La Rappresentante di Lista Lo Stato Sociale Bugo Gaia Willie Peyote Malika Ayane ...Mercoledì 3 marzo Greta Zuccoli si esibirà sul palco del 71mo Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” con il brano “Ogni cosa sa di te” scritto, testo e musica, da Greta stessa e con la ...Seconda manche di gara per le Nuove proposte al Festival di Sanremo. Questa sera saliranno sul palco dell'Ariston, in questo ordine: Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty, i Dellai. Solo due di ...