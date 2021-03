Greta Zuccoli: biografia, età, fidanzato e Diodato (Di mercoledì 3 marzo 2021) Greta Zuccoli ce l’ha fatta. Arriverà finalmente il suo esordio al Festival di Sanremo 2021 e potrà salire dunque sul palco dell’Ariston per esibirsi davanti a tutti i telespettatori. Il teatro sarà infatti vuoto a causa dell’emergenza che stiamo vivendo ma non per questo il Festival non si è fatto e già ieri sera, durante la prima serata, ha riscosso un enorme successo. Greta Zuccoli è nata nel 1998 ed oggi ha 22 anni. Non è noto il suo giorno di nascita ma sappiamo che la ragazza è alta circa 170 cm. La città che le ha dato i natali è Napoli ed il suo profilo Instagram è @GretaZuccoli. Per la precisione Greta Zuccoli è nata a Fuorigrotta, in provincia di Napoli. Si è fin da subito avvicinata al mondo della musica e già a 14 anni studiava canto ... Leggi su giornal (Di mercoledì 3 marzo 2021)ce l’ha fatta. Arriverà finalmente il suo esordio al Festival di Sanremo 2021 e potrà salire dunque sul palco dell’Ariston per esibirsi davanti a tutti i telespettatori. Il teatro sarà infatti vuoto a causa dell’emergenza che stiamo vivendo ma non per questo il Festival non si è fatto e già ieri sera, durante la prima serata, ha riscosso un enorme successo.è nata nel 1998 ed oggi ha 22 anni. Non è noto il suo giorno di nascita ma sappiamo che la ragazza è alta circa 170 cm. La città che le ha dato i natali è Napoli ed il suo profilo Instagram è @. Per la precisioneè nata a Fuorigrotta, in provincia di Napoli. Si è fin da subito avvicinata al mondo della musica e già a 14 anni studiava canto ...

