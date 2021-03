Grecia | terremoto di magnitudo 6 3 vicino a Tirnavos

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Forte scossa didi6.3 in. L’epicentro è stato individuato a 10 km di profonditàa Tirvanos, città a 360 km a nord di Atene. Per ora non si hanno notizie di vittime. L'articolo proviene da Italia Sera.

È stata avvertita anche nelle capitali di Macedonia del Nord, Kosovo e Montenegro la forte scossa di terremoto registrata in Grecia. Al momento non si hanno notizie di vittime n danni. L'Istituto ... Due forti scosse di terremoto - oltre a una terza di minore intensità - sono state registrate oggi nella Grecia centrale. Lo sciame sismico è in corso da stamattina. L'epicentro è stato individuato a 10 chilometri a nord ... Terremoto, forte scossa a Nord di Atene, in Grecia: da una prima analisi la magnitudo sarebbe di 6.3. La forte scossa è stata registrata stamani nella zona della ...