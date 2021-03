Grecia, terremoto di magnitudo 6.3 a Larissa | video (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un forte terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato oggi nella Grecia centrale, vicino a Tirnavos, a nord di Atene e di Larissa. Sui social sono molte le immagini delle persone riversate per le strade per scampare agli edifici barcollanti. In queste immagini sono ben visibili i vestiti all'interno di un negozio che oscillano, alcuni accessori cadono a terra e la commessa scappa verso la porta. Guarda tutti i video terremoto Indonesia Noneterremoto Croazia Noneterremoto Zagabria Scossa Diretta Tv Una violenta scossa di terremoto ha colpito Zagabria, la capitale della Croazia. ... Leggi su panorama (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un fortedi6.3 è stato registrato oggi nellacentrale, vicino a Tirnavos, a nord di Atene e di. Sui social sono molte le immagini delle persone riversate per le strade per scampare agli edifici barcollanti. In queste immagini sono ben visibili i vestiti all'interno di un negozio che oscillano, alcuni accessori cadono a terra e la commessa scappa verso la porta. Guarda tutti iIndonesia NoneCroazia NoneZagabria Scossa Diretta Tv Una violenta scossa diha colpito Zagabria, la capitale della Croazia. ...

Agenzia_Ansa : Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3 è stata registrata nella Grecia centrale, vicino a Tirnavos, a nord… - emergenzavvf : ?? #Terremoto ML 6.3 registrato alle 11:16 di #oggi #3marzo in Grecia: evento avvertito anche in Italia, pervenute a… - RaiNews : #Grecia forte #terremoto a Nord di Atene: magnitudo 6.3. Notizia in aggiornamento su - Grottaglie : Doppia scossa di Terremoto in Grecia, avvertita anche in Provincia di #Taranto - - LaPresse_news : Forte #terremoto in Grecia, danni ma niente vittime o feriti -