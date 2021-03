Grecia, forti scosse di terremoto avvertite anche nel Sud Italia: superati i 6 gradi Richter (Di mercoledì 3 marzo 2021) scosse di terremoto nella Grecia centrale, a nord di Larissa. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 della scala Richter è stata avvertita vicino a Tirnavos, a 17 chilometri a ovest di Larissa, a nord di Atene, e a 125 chilometri da Salonicco, in Grecia. terremoto in Grecia: superata la magnitudo 6 La prima stima preliminare sulla magnitudo è di 6.3 sulla scala Richter, per due scosse distinte, entrambe rilevano l’ipocentro a due chilometri dalla superficie. Una terza scossa, di magnitudo stimata 4.6, a dieci chilometri di profondità a Elassona. Lo rende noto l’European Mediterranean Seismological Centre (Emsc), spiegando che l’epicentro è stato registrato a una profondità di dieci chilometri. Una quarta avrebbe ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 marzo 2021)dinellacentrale, a nord di Larissa. Una scossa didi magnitudo 6.3 della scalaè stata avvertita vicino a Tirnavos, a 17 chilometri a ovest di Larissa, a nord di Atene, e a 125 chilometri da Salonicco, inin: superata la magnitudo 6 La prima stima preliminare sulla magnitudo è di 6.3 sulla scala, per duedistinte, entrambe rilevano l’ipocentro a due chilometri dalla superficie. Una terza scossa, di magnitudo stimata 4.6, a dieci chilometri di profondità a Elassona. Lo rende noto l’European Mediterranean Seismological Centre (Emsc), spiegando che l’epicentro è stato registrato a una profondità di dieci chilometri. Una quarta avrebbe ...

