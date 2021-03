Grassani: «Lazio-Torino come Juventus-Napoli, andava rinviata» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tuttosport intervista l’avvocato Mattia Grassani, che ha lavorato al ricorso del Napoli contro il 3-0 a tavolino alla Juventus nel caso della partita mai giocata ad ottobre. Si esprime su Lazio-Torino. «Va sfatato il mito del protocollo Figc, che in troppi hanno citato a sproposito». Si riferisce al fatto che il protocollo fa riferimento alla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, che riconosce la competenza nella gestione della positività solo alle Asl, compresa la quarantena. «Appare evidente, dunque, che, nel caso di specie, siamo in presenza di un ‘factum principis’ che impedisce la disputa della partita, e stupisce, sotto questo profilo, che la stessa non sia stata rinviata. Stupisce ancora di più laddove si consideri che, nelle categorie inferiori, soprattutto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tuttosport intervista l’avvocato Mattia, che ha lavorato al ricorso delcontro il 3-0 a tavolino allanel caso della partita mai giocata ad ottobre. Si esprime su. «Va sfatato il mito del protocollo Figc, che in troppi hanno citato a sproposito». Si riferisce al fatto che il protocollo fa riferimento alla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, che riconosce la competenza nella gestione della positività solo alle Asl, compresa la quarantena. «Appare evidente, dunque, che, nel caso di specie, siamo in presenza di un ‘factum principis’ che impedisce la disputa della partita, e stupisce, sotto questo profilo, che la stessa non sia stata. Stupisce ancora di più laddove si consideri che, nelle categorie inferiori, soprattutto ...

napolista : Grassani: «Lazio-Torino come Juventus-Napoli, andava rinviata» A Tuttosport: «Il ‘purtroppo’ di Dal Pino? E’ una p… - junews24com : Grassani (avvocato Napoli): «Lazio-Torino? Caso Juve-Napoli ha già chiarito» - - infoitsport : Grassani: 'Lazio-Torino, Giudice Sportivo può metterci una pezza e non dare 0-3 a tavolino' - Dalla_SerieA : Napoli, Grassani: 'Juve il 17 marzo? Non abbiamo ancora chiesto il rinvio' - - infoitsport : Grassani: 'Per Lazio-Torino tempi maturi dopo Juventus-Napoli. Pronto a difendere i granata' -

Ultime Notizie dalla rete : Grassani Lazio Avv. Grassani: '3 - 0 a tavolino? Non è detto che sia la decisione del Giudice Sportivo' GRASSANI LAZIO TORINO INTERVISTA - Lazio - Torino non si è disputata: nonostante la squadra di Inzaghi si sia presentata all'Olimpico, i granata non si sono visti. L'arbitro, insieme ai biancocelesti,...

Napoli, Grassani: 'Juve il 17 marzo? Non abbiamo ancora chiesto il rinvio' NAPOLI - Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'avvocato del Napoli Mattia Grassani ha toccato vari argomenti di attualità calcistica, in primis il caso Lazio - Torino : "A riguardo, il giudice sportivo già potrà metterci una pezza e non dare il 3 a 0 a tavolino, in base ...

Napoli, Grassani: "Lazio-Torino? Sono pronto ad aiutare i granata" Tuttosport Tuttosport - Ronaldo O Rei Juve Il Toro ha ragione! Grottesca serata all’ Olimpico: la Lega non rinvia la partita con la Lazio, il Toro non si presenta, bloccato dalla Asl come si sapeva da giorni. Ora la palla al giudice sportivo.

Il principio “la salute pubblica è la priorità” non vale per tutti ROMA – Tutto secondo le previsioni. Lazio Torino non si è giocata. I biancocelesti si sono comunque presentati all’Olimpico come da prassi, attendendo il triplice fischio dell’arbitro Piccinini dopo 4 ...

TORINO INTERVISTA -- Torino non si è disputata: nonostante la squadra di Inzaghi si sia presentata all'Olimpico, i granata non si sono visti. L'arbitro, insieme ai biancocelesti,...NAPOLI - Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'avvocato del Napoli Mattiaha toccato vari argomenti di attualità calcistica, in primis il caso- Torino : "A riguardo, il giudice sportivo già potrà metterci una pezza e non dare il 3 a 0 a tavolino, in base ...Il Toro ha ragione! Grottesca serata all’ Olimpico: la Lega non rinvia la partita con la Lazio, il Toro non si presenta, bloccato dalla Asl come si sapeva da giorni. Ora la palla al giudice sportivo.ROMA – Tutto secondo le previsioni. Lazio Torino non si è giocata. I biancocelesti si sono comunque presentati all’Olimpico come da prassi, attendendo il triplice fischio dell’arbitro Piccinini dopo 4 ...