Grande Fratello Vip | arriva la polizia a interrompere la festa | “Ci siamo imboscati nelle stanze” Il racconto di Maria Teresa Ruta

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La polemica era nell’aria già da ore e potrebbe inasprirsi ora, dopo le rivelazioni fatte daa Pomeriggio 5 durante la puntata di ieri martedì 2 marzo. Nel corso della finale delVip 5 in tanti hanno notato comportamenti non proprio in linea con le misure imposte per il contenimento del Covid. Baci, abbracci, assembramenti giustificati però dal conduttore Alfonso Signorini, che ha chiarito: “Abbiamo fatto tutti il tampone etutti negativi” . Dopo la vittoria di Tommaso Zorzi e lain studio, i festeggiamenti sono continuati nel ristorante dell’albergo che li ha ospitati per la notte. Proprio qui, ad un certo punto, laha interrotto la. Ad aprire il discorso è stata Barbara ...

Lunedì scorso, 1 marzo 2021, si è conclusa la quinta edizione delVip . Si è trattata di un'edizione da record, sia per la durata, sia per il seguito da parte dei telespettatori. Ad avere la meglio, dopo un televoto agguerrito, è stato l'influencer ...Manuel Zardetto è stato incoronato come il papà più bello d'Italia , ma forse non tutti sanno che è stato anche fidanzato con Tommaso Zorzi . Proprio al vincitore delVip 5 il modello ha riservato una mezza frecciatina, dichiarando apertamente di aver fatto il tifo non per lui ma per Dayane Mello. Manuel ha inoltre aggiunto che nella casa di ...La love story tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prosegue anche dopo il Grande Fratello Vip. a distanza di qualche giorno dalla finalissima del reality show vinto da Tommaso Zorzi, i due piccioncini ...La coppia 'mancata' Rosalinda Cannavò Dayane Mello ha fatto molto discutere al GF Vip. Ma le cose sono andate male e la siciliana svela tutto ...