Grande Fratello Vip, Andrea Zenga dopo l’incontro con il padre Walter: “C’è ancora tanta strada da fare” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Attraverso le pagine del settimanale “Chi”, Andrea Zenga parla del rapporto ritrovato con il padre Walter. Il percorso di Andrea Zenga nella Casa del “Grande Fratello Vip” è stato contraddistinto soprattutto dal rapporto travagliato con il padre Walter che ha avuto modo di incontrare tra le mura del bunker di Cinecittà. Un rapporto sofferto che L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) Attraverso le pagine del settimanale “Chi”,parla del rapporto ritrovato con il. Il percorso dinella Casa del “Vip” è stato contraddistinto soprattutto dal rapporto travagliato con ilche ha avuto modo di incontrare tra le mura del bunker di Cinecittà. Un rapporto sofferto che L'articolo NewNotizie.it.

trash_italiano : HO BISOGNO DI UN GRANDE FRATELLO JUNIOR. #GFVIP - QuiMediaset_it : Chiusura record per la quinta edizione di #GFVIP leader della serata con il 25.4% di share e 4.300.000 spettatori.… - Corriere : Grande Fratello Vip: trionfa Zorzi, Pretelli battuto al televoto - Antonespola : RT @MarcoNoel19: Hanno guardato Grande Fratello Vip per 7 mesi e poi ti dicono : ' Ma dai, Sanremo è inguardabile ' #Sanremo2021 - laboss510 : RT @sonoingenua_: Dayane ha la regia del Grande Fratello dalla sua parte. Allora a me fa pensare che qualcuno dall’alto era contro di lei,… -