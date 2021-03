Governo | Roversi Future Food Institute | “La ripresa economica parte dal cibo”

Leggi su dire

(Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – “La ripresa economica non può prescindere dal cibo e da tutte le tematiche connesse a esso. Per questo motivo le risorse del Recovery Plan devono essere in linea con le strategie messe in campo dall’Europa che pongono il cibo al centro dello sviluppo sostenibile” afferma Sara Roversi, fondatrice e presidente del Future Food Institute, nella video intervista all’agenzia Dire.