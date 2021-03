Governo | De Micheli | ' nel Pd monadi senza lealtà hanno prestato il fianco a crisi Conte II'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar (Adnkronos) - Quando la possibilità di far nascere ilter è sfumata "ho dato per scontato che questo non avesse portato alla mia riconferma". Lo ha detto Paola Dea SkyTg24. "Credo non saremmo arrivati lì se nella fase iniziale dellaqualcuno con basso livelli di, non correnti, soggetti singoli, abbianoilaprendo l'autostrada a Renzi e aprendo unaistituzionale profonda -ha spiegato De-. L'ho detto anche intervenendo in Direzione. Per interesse personale? In molti casi è andata così. Poitirato il freno a mano, ma era tardi".