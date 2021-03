golf, Molinari scende in campo in Florida (Di mercoledì 3 marzo 2021) PROLOGO: In Florida sale l'attesa per Francesco Molinari che da giovedì 4 a domenica 7 marzo a Orlando è tra i protagonisti dell'Arnold Palmer Invitational, torneo prestigioso del PGA Tour che il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) PROLOGO: Insale l'attesa per Francescoche da giovedì 4 a domenica 7 marzo a Orlando è tra i protagonisti dell'Arnold Palmer Invitational, torneo prestigioso del PGA Tour che il ...

cusferraragolf : Il cardigan rosso gli dona: Molinari ne rincorre un altro al Palmer Invitational - Gazzetta_it : #Pga: #Molinari torna in campo nel #PalmerInvitational - sportface2016 : #ArnoldPalmerInvitational: Molinari tenterà il bis al torneo al via il 4 marzo - OA_Sport : Golf: Arnold Palmer Invitational, in scena uno tra i più ambiti eventi del PGA Tour. Francesco Molinari torna là do… - cmagix52 : #GOLFTV in Italia esagerando abbiamo 100.000 giocatori di golf in Usa sono 20milioni questa e' la differenza e' com… -