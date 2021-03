Golf | Arnold Palmer Invitational | F Molinari punta al bis

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Orlando, 3 mar. – (Adnkronos) – In Florida sale l’attesa per Francescoche da giovedì 4 a domenica 7 marzo a Orlando (Florida) sarà tra i protagonisti dell’, torneo prestigioso del Pga Tour che il campione italiano ha vinto nel 2019 dopo una hole in one realizzata nel primo giro e una rimonta show in quello finale. Dal massimo circuito americano maschile a quello femminile. Dopo tre Top 10 nelle prime quattro apparizioni del 2021 (non accadeva dal 2019) e due anni dopo l’ultima volta Chiccosogna il ritorno al successo in un evento, la cui prima edizione si giocò nel 1966, dedicato (dal 2007) ad, leggenda del. Al Bay Hill Club & Lodge in sette presenze il torinese ha ottenuto una ...