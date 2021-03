Godin | «Insieme al mister proviamo a migliorare e crescere gara dopo gara»

(Di giovedì 4 marzo 2021) Diegoha parlato ai microfoni ufficiali del Cagliarila vittoria contro il Bologna: le sue dichiarazioni Diegoha parlato ai microfoni ufficiali del Cagliarila vittoria contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SQUADRA – «Abbiamo mostrato intensità e organizzazione, ma soprattutto la rabbia che avevamo dentromesi in cui provavamo a fare certe cose, alcune venivano anche bene, ma senza ottenere risultati. È venuto fuori l’orgoglio di questo gruppo, era fondamentale e sempre lo sarà da qui in avanti». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Godin Insieme

Calcio News 24

Certezze in difesa per l'ex allenatore della Spal: davanti a Cragno spazio a Ceppitelli e Rugani. Sugli esterni mancheranno Lykogiannis, squalificato, e Sottil, ancora infortunato: ...Di seguito le pagelle dell'incontro per scoprireai voti dei nostri giornalisti i promossi ... (Dal 64 Nwanko SIMY 5: Entra ma bada per lo più a prendersi a botte con). All. Giovanni ...Diego Godin ha parlato ai microfoni ufficiali del Cagliari dopo la vittoria contro il Bologna: le sue dichiarazioni ...Diego Godin ha parlato ai microfoni ufficiali del Cagliari dopo la vittoria contro il Bologna: le sue dichiarazioni ...