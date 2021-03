Gli Usa donano all’Italia 100 respiratori per la lotta contro il Covid-19 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il dono che arriva direttamente da Washington fa parte del pacchetto complessivo di assistenza di 60 milioni di dollari previsto dagli Usa per il nostro Paese Gli Stati Uniti hanno donato all’Italia 100 respiratori di ultima generazione per la lotta contro il Covid. La donazione, che arriva attraverso l’ambasciata e l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), è parte del pacchetto complessivo di assistenza di 60 milioni di dollari promosso da Washington per il nostro Paese. I ventilatori sono stati distribuiti in tutta Italia da Invitalia. “Abbiamo lavorato con i nostri colleghi italiani” ha dichiarato in una nota l’incaricato degli affari Thomas Smitham, per far sì che questa donazione “contribuisca ad aumentare la capacità delle Regioni di affrontare le future sfide ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il dono che arriva direttamente da Washington fa parte del pacchetto complessivo di assistenza di 60 milioni di dollari previsto dagli Usa per il nostro Paese Gli Stati Uniti hanno donato100di ultima generazione per lail. La donazione, che arriva attraverso l’ambasciata e l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), è parte del pacchetto complessivo di assistenza di 60 milioni di dollari promosso da Washington per il nostro Paese. I ventilatori sono stati distribuiti in tutta Italia da Invitalia. “Abbiamo lavorato con i nostri colleghi italiani” ha dichiarato in una nota l’incaricato degli affari Thomas Smitham, per far sì che questa donazione “contribuisca ad aumentare la capacità delle Regioni di affrontare le future sfide ...

