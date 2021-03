«Giovanni era un alpinista esperto» Tradito da una lastra di ghiaccio sull’Alben (Di giovedì 4 marzo 2021) Giovanni Senocrate, originario di Gorno, viveva a Cerete: stava scendendo il canale Albi con un amico.Era perfettamente attrezzato, ma il volo è stato fatale. Il dolore del Cai Val del Riso: arrampicava fin da giovanissimo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 4 marzo 2021)Senocrate, originario di Gorno, viveva a Cerete: stava scendendo il canale Albi con un amico.Era perfettamente attrezzato, ma il volo è stato fatale. Il dolore del Cai Val del Riso: arrampicava fin da giovanissimo.

