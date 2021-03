Giornata udito e Hear-a-Thon | maratona mondiale della prevenzione

Leggi su dire

(Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – Nonno Ascoltami!-Udito Italia Onlus hanno dato via al più importante evento di sensibilizzazione dei disturbi uditivi mai realizzato prima. Un grande evento on line di due giorni (2 e 3 marzo) per celebrare, in contemporanea con oltre 100 Paesi, il World Hearing Day e ufficializzare il lancio del World Hearing Report, messo a punto dal World Hearing Forum, organismo voluto dall’Oms proprio per alzare l’attenzione sul preoccupante aumento dei disturbi uditivi nel mondo e di cui fa parte anche Udito Italia Onlus. Si tratta di un documento di portata storica che esorta l’intero globo a un’azione unitaria. Ancora una volta per l’Italia è stata Udito Italia Onlus a guidare questo importante appuntamento. Merito dell’impegno del fondatore Mauro Menzietti e della presidente, Valentina Faricelli, che in questi anni hanno lavorato alla stesura del Rapporto Mondiale insieme a esperti provenienti da tutto il mondo. Udito Italia Onlus è anche traduttore ufficiale di tutti i materiali informativi prodotti in lingua originale inglese dall’Oms e l’unica autorizzata a diffonderli per promuovere una migliore comprensione dei messaggi di sensibilizzazione.