GF Vip, Stefania Orlando scoppia a piangere per il cane: "Non ci vede e ci sente poco" (VIDEO) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Stefania Orlando rivede la sua cagnolina Margot Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5 si è dovuta chinare alla supremazia di Tommaso Zorzi che ha televoto ha sconfitto la sua cara amica. Prima del verdetto però, la bionda conduttrice ha vissuto un momento di grande emozione per via di una sorpresa inaspettata. Infatti, nel giardino della casa di Cinecittà si sono presentati suo marito, il musicista Simone Gianlorenzi e la sua cagnolina Margot. Quest'ultima è un meraviglioso un chihuahua di quasi 17 anni. "Non ci vede e ci sente poco", ha asserito la gieffina in lacrime ha appena ha riabbracciato la sua pelosetta dicendo a tutti che purtroppo a causa dell'età i suoi sensi non sono più come prima. Dopo aver ascoltato le parole al miele della sua ...

