(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip dei record è finito con la vittoria di Tommaso Zorzi, ma allapost puntata si è presentata la. «Hanno chiamato la questura perché c’era un assembramento anti Covid», ha dettoda Barbara D’Urso a5. I concorrenti, infatti, si sono trattenutila diretta di ieri sera per cenare tutti insieme. Quelli che hanno partecipato a questa edizione però sono tantissimi e avrebbero spinto le forze dell’ordine a intervenire. Grande Fratello Vip, è arrivata la«Laci ha detto ‘Questo è un assembramento’, ci hanno dato 10 minuti di tempo e ci siamo imboscati nelle stanze. Eravamo tutti quelli della casa e tutti tamponati e stavamo cenando», ha precisato ...

fanpage : Assembramenti alla festa del #Gfvip, 'è arrivata la polizia' - infoitcultura : GF Vip, la festa dopo la finale: 'Sono intervenute le forze dell'ordine' - Pomeriggio Cinque - AfareChe : GF Vip, la festa dopo la finale interrotta dalla polizia: il racconto di Maria Teresa Ruta a Pomeriggio 5 - Il… - clikservernet : GF Vip 5: la festa per la finale diventa un assembramento e arriva la polizia - Noovyis : (GF Vip 5: la festa per la finale diventa un assembramento e arriva la polizia) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Vip festa

...Ruta ha svelato che la polizia avrebbe interrotto i festeggiamenti dei concorrenti del GFin ... 'Io c'ero e nellanon sono state vicine. Noi, invece, ci abbracciavamo tutti. Avranno necessità ...L'attesa di Livia che ha organizzato unper il commissario in cui torna a cantare per lui. ... Ricciardi ha vinto la sfida con la finale del Grande Fratello. I 10 PROGRAMMI PIU' VISTI DI ...Dopo la fine del programma, i concorrenti del Gf Vip hanno festeggiato tutti insieme, ma è arrivata la polizia… La festa del post puntata dopo la vittoria di Tommaso Zorzi si ...Il mega party post-finale del Grande Fratello Vip 5 non è sfuggito alla sorveglianza della polizia, impegnata nei controlli anti Covid.