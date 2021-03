Gero pubblica il nuovo singolo “Da capo”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Fuori in digitale “Da” (ascolta su Spotify)del cantautore siciliano, estratto dalla compilation Sound BoCS Diary Fuori in digitale “Da” (ascolta su Spotify) del cantautore siciliano“che racchiude in sé il potere delle piccole cose: gesti semplici e emozioni autentiche capaci di dare vita ad una vera e propria rivoluzione personale”. Il brano, estratto dalla… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Gero pubblica

Corriere Nazionale

... @ComitatoFerroviaAGTP) Sottoscrivono e aderiscono alla lettera: Comune di Agrigento " il ..." Enna " Il segretario Emanuele Piraino UIL Agrigento " Il segretario provincialeAcquisto ...Insieme alla dedica, Carraroanche un disegno che mostra un albero con i nomi dei suoi genitori, Mimmo e Pinuccia Carraro, ed un fiore che nasce su un ramo, che porta il suo nome: una sorta ...Fuori in digitale “Da capo” (ascolta su Spotify) nuovo singolo del cantautore siciliano GERO, estratto dalla compilation Sound BoCS Diary Fuori in digitale “Da capo” (ascolta su Spotify) del cantautor ...La nota di Gero Palermo, coordinatore nazionale dei Giovani dell ... non ci piace essere associati a certi ragionamenti ormai superati. Chiediamo delle scuse pubbliche e ne approfittiamo per invitare ...