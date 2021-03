Gentiloni batte Dombrovskis | Patto di stabilità sospeso anche nel 2022

(Di mercoledì 3 marzo 2021) “Sulla base delle indicazioni attuali, la clausola di salvaguardia generale (che da un anno haildie crescita, ndr.) rimarrebbe attiva nele verrà disattivata nel 2023”, dice Valdis. Alla fine di una discussione molto accesa in Commissione Europea, il vicepresidente, punto di riferimento dei ‘falchi’ europei dell’austerity, si arrende. Paolo, commissario europeo all’Economia, riesce a far valere la sua linea, sostenutadalla Francia e dagli Stati più piegati dalla crisi del covid. E dunque, alla luce di una recessione che presenta ancora molte incertezze dovute alla pandemia e ad una campagna vaccinale da mettere in sesto, ildie crescita dovrà restare ...

Ma, secondo, le speranze legate al recovery fund non vanificano la necessità di una revisione del Patto di stabilità e crescita. Anzi. Quando terminerà la fase di sospensione, gli Stati si ...