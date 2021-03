Génération Identitaire messa al bando: deriva liberticida in Francia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar – deriva liberticida in Francia. Il Consiglio dei ministri ha decretato oggi lo scioglimento di Génération Identitaire. Ad annunciarlo, via Twitter, il ministro dell’Interno transalpino Gérald Darmanin. “L’associazione Génération Identitaire è stata sciolta questa mattina in Consiglio dei Ministri, su indicazione del Presidente della Repubblica. Come argomentato nel decreto che ho presentato, incita alla discriminazione, all’odio e alla violenza”. Così cinguetta Darmanin, pubblicando sul social il testo del decreto. Secondo il ministro dell’Interno francese, “l’associazione e alcuni dei suoi attivisti devono essere considerati come responsabili di discorsi di incitamento all’odio” e possono essere ritenuti come “un’organizzazione militare “. Di più, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar –in. Il Consiglio dei ministri ha decretato oggi lo scioglimento di. Ad annunciarlo, via Twitter, il ministro dell’Interno transalpino Gérald Darmanin. “L’associazioneè stata sciolta questa mattina in Consiglio dei Ministri, su indicazione del Presidente della Repubblica. Come argomentato nel decreto che ho presentato, incita alla discriminazione, all’odio e alla violenza”. Così cinguetta Darmanin, pubblicando sul social il testo del decreto. Secondo il ministro dell’Interno francese, “l’associazione e alcuni dei suoi attivisti devono essere considerati come responsabili di discorsi di incitamento all’odio” e possono essere ritenuti come “un’organizzazione militare “. Di più, ...

Ultime Notizie dalla rete : Génération Identitaire Génération Identitaire in piazza a Parigi: "No allo scioglimento" Sciolto il raduno, non autorizzato, alcuni militanti hanno tentato di dirigersi verso la manifestazione di G n ration Identitaire, ma sono stati bloccati dopo alcuni istanti di tensione. Creata nel ...

Génération Identitaire presto fuori legge Il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin molto probabilmente scioglierà Génération Identitaire, gruppo neofascista che entro pochi giorni deve rispondere alle domande della giustizia ...

