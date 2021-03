GB, il governo conservatore aumenta le tasse sui profitti delle grandi aziende per finanziare le misure anti-Covid (Di mercoledì 3 marzo 2021) Leggi di bilancio al tempo del Covid. Peggio ancora a Londra, leggi di bilancio al tempo del Covid e della Brexit. Quella per il 2021 l’ha presentata oggi il cancelliere dello Scacchiere (l’equivalente del nostro ministro dell’Economia) Rishi Sunak alla Camera dei Comuni. Per puntellare i conti pubblici erano attese novità sul fronte fiscale. Che sono arrivate. Dall’aprile 2023 la corporation tax sui profitti della grandi aziende salirà dal 19 al 25%. Un rialzo consistente reso però possibile anche dal fatto che il livello del prelievo britannico rimane comunque nella fascia bassa dei paesi occidentali. In Italia siamo ad esempio al 27,5%. Il maggior gettito servirà per aiutare a ridurre ad aumentare a causa degli stanziamenti per fronteggiare la pandemia che, con la legge presentata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Leggi di bilancio al tempo del. Peggio ancora a Londra, leggi di bilancio al tempo dele della Brexit. Quella per il 2021 l’ha presentata oggi il cancelliere dello Scacchiere (l’equivalente del nostro ministro dell’Economia) Rishi Sunak alla Camera dei Comuni. Per puntellare i conti pubblici erano attese novità sul fronte fiscale. Che sono arrivate. Dall’aprile 2023 la corporation tax suidellasalirà dal 19 al 25%. Un rialzo consistente reso però possibile anche dal fatto che il livello del prelievo britannico rimane comunque nella fascia bassa dei paesi occidentali. In Italia siamo ad esempio al 27,5%. Il maggior gettito servirà per aiutare a ridurre adre a causa degli stanziamenti per fronteggiare la pandemia che, con la legge presentata ...

