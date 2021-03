Gaia Zorzi mostra a Tommaso tutti i vip e le pagine che hanno parlato male di lui (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gaia Zorzi ha fatto probabilmente quello che ogni sorella / migliore amica dovrebbe fare quando qualcuno partecipa ad un reality show: un power point con tutte le cattiverie lette nel corso dei mesi. Ed è subito it’s payback time! Tornato a Milano da vincitore e con un assegno da 100 mila euro in tasca, Tommaso Zorzi ha così ripercorso circa sei mesi di cattiverie lette online, dalla polemica sull’outing a Gabriele Rossi alla battuta sulla “gonna” di Gabriel Garko, passando per le accuse di bifobia e le querelle con Giulia Salemi. La presentazione power point è durata circa un quarto d’ora e Gaia Zorzi ha messo alla gogna tutti, vip e pagine che nel corso dei mesi si sono scagliati (più o meno apertamente) contro suo fratello ... Leggi su biccy (Di mercoledì 3 marzo 2021)ha fatto probabilmente quello che ogni sorella / migliore amica dovrebbe fare quando qualcuno partecipa ad un reality show: un power point con tutte le cattiverie lette nel corso dei mesi. Ed è subito it’s payback time! Tornato a Milano da vincitore e con un assegno da 100 mila euro in tasca,ha così ripercorso circa sei mesi di cattiverie lette online, dalla polemica sull’outing a Gabriele Rossi alla battuta sulla “gonna” di Gabriel Garko, passando per le accuse di bifobia e le querelle con Giulia Salemi. La presentazione power point è durata circa un quarto d’ora eha messo alla gogna, vip eche nel corso dei mesi si sono scagliati (più o meno apertamente) contro suo fratello ...

GrandeFratello : Tenetevi forte, siamo nel backstage più caldo di #GFVIP con Francesco Oppini, Gaia Zorzi (ed Enock)! Twittate con… - BluInfinito1 : RT @rainbow20202020: Parte 2 sulla questione 'Succhiaenergie' in cui si vede MTR che spiega con tranquillità a Tommaso il suo pensiero, Tom… - Giovann2021n : Stagione 1 stagione2 #tzvip @zorzi_gaia #tzvipaftershow #Itspaybacktime - essecomesofia : perché in tendenza c’è giulia de lellis e non gaia zorzi? @zorzi_gaia #gfvip - StefyGuendaFan : RT @rainbow20202020: MTR ha sempre tifato Tommaso e il nome di Dayane lo ha inserito come possibile vincitrice per come ha affrontato il lu… -