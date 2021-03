Frode sui bonus delle rinnovabili Gratteri fa pulizia in Calabria Coinvolta l’ex presidente facente funzione della Regione Nel mirino un presunto raggiro da 14 milioni di euro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Per qualcuno le fontisono il futuro mentre per altri sono già un lucroso business. A ricordarcelo è l’inchiestaProcura di Catanzaro, diretta da Nicola, che ha scoperchiato un’inquietantenel settore dell’energia green costata il sequestrosocietà “Le Verdi Praterie Srl” per un valore di 14e 532 mila. Fatti per i quali la Direzione distrettuale antimafia ha emesso sei misure cautelari tra cui spicca quella inflitta al, Antonella Stasi, a cui è stato disposto il divieto di dimora a Isola Capo Rizzuto e l’interdizione dal fare impresa per 12 ...