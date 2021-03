Fratelli d’Italia: oltre 15mila docenti non residenti rischiano di non avere il vaccino (Di mercoledì 3 marzo 2021) "Fratelli d’Italia da subito ha chiesto la vaccinazione per tutti coloro che operano nella scuola. Oggi, con la curva dei contagi che risale, le scuole che richiudono e con il sistema delle vaccinazioni fermo al palo, oltre 15 mila docenti rischiano di non avere il siero anti covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 marzo 2021) "da subito ha chiesto la vaccinazione per tutti coloro che operano nella scuola. Oggi, con la curva dei contagi che risale, le scuole che richiudono e con il sistema delle vaccinazioni fermo al palo,15 miladi nonil siero anti covid-19. L'articolo .

stanzaselvaggia : Ecco qui come Fratelli d’Italia FA LEVA sull’ODIO tutti i giorni avvelenando i pozzi. Gli involtini furono un invit… - DSantanche : Andare nelle scuole superiori a indottrinare ragazzi con teorie #gender senza contraddittorio la trovo una cosa ver… - TeresaBellanova : Carlo Ciccioli, capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio Regionale delle Marche, ieri ha dichiarato che in una… - orizzontescuola : Fratelli d’Italia: oltre 15mila docenti non residenti rischiano di non avere il vaccino - BenjaminW1892 : RT @francofontana43: Il capro espiatorio. La testa di Arcuri è stata offerta a Italia Viva, Lega e Fratelli d’Italia che ne reclamavano lo… -