Francesca Michielin svela perché si è tagliata i capelli il giorno della prima puntata di Sanremo

Leggi su biccy

(Di mercoledì 3 marzo 2021)si è presentata acon ilunghissimi e così li ha tenuti per tutta la durata delle prove generali e delle interviste con la stampa. In occasione però del suo debutto sul palco del Festival al fianco di Fedez, la cantante ha optato per un caschetto cortissimo. Immediatamente dopo l’esibizione di Chiamami Per Nome (che si è classificata al quarto posto per la giuria demoscopica),e Fedez hanno raggiunto lo studio di Radio2 tenendo una breve conversazione in diretta con Gino Castaldo, Andrea Delogu e Ema Stokholma. «Senza pubblico sembrava una grande prova generale. »@cheeks e @Fedez nel backstage di #RaiRadio2 dopo l’esibizione al Festival di @Rai https://t.co/MS4YWomAIh #2021 ...