Francesca Michielin | «“Chiamami per nome” mi emoziona molto | la vivo come un manifesto dell’anno appena passato | che ci ha messi tutti a dura prova»

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitaliPER, il nuovo singolo diE FEDEZ in gara alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni. Il brano, in uscita per Sony Music, è scritto da, Federico Lucia, Jacopo D’Amico, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d.whale. Inoltre, è disponibile online il video ufficiale della canzone.pernasce dalla voglia di sancire un’amicizia e una fortunata collaborazione artistica e segna l’atteso ritorno dei due artisti, che si esibiscono di nuovo insieme dopo i grandi successi di Magnifico e Cigno Nero. «In “per” raccontiamo entrambi una crescita ...

Milano, 3 marzo 2021 " Le esibizioni della prima serata modificano in parte il pronostico SNAI per il Festival di Sanremo: Fedez e Francesca Michielin tornano in testa al tabellone del vincente a 4,... Tra gli artisti che sono saliti sul palco dell'Ariston anche Francesca Michielin e Fedez. I due cantanti si sono esibiti con il brano Chiamami per nome. Il look a maggiore effetto sorpresa - secondo solo alle lacrime di sangue di Achille Lauro - visto durante la prima serata del Festival di Sanremo 2021 è stato il suo: il nuovo taglio di capelli di Francesca Michielin. Seconda Noemi con "Glicine" e terzo l'esordiente Fasma con "Parlami". Fuori dal podio di un soffio, ma grandi favoriti per la vittoria finale, sono rimasti Francesca Michielin e Fedez che sul palco...