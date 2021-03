Fra espulsi e ricorsi il M5s guarda a un nuovo progetto

Leggi su agi

(Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - Due giorni dopo il sì dell'ex premier, Giuseppe Conte, aldi Beppe Grillo per rifondare il Movimento 5 stelle, sul Movimento pesa ancora la questione ''. Nella giornata di martedì è stata formalizzata la 'cacciata' di tre deputati che non hanno partecipato alla fiducia verso Draghi . Sono Yana Ehm, Cristian Romaniello e Simona Suriano, già conteggiati nel gruppo dei quaranta dissidenti, il giorno del voto. Nella stessa giornata arriva la notizia del ricorso di alcuni parlamentari 'allontanati' che, in parte, si rivolgono alla commissione Contenziosa del Senato e in parte annunciano un 'arrivederci' in tribunale. I primi denunciano violazione dei principi costituzionali e del regolamento del Senato. Mentre risarcimento per danno all'immagine e per l'impedimento di un legittimo diritto stabilito dallo Statuto ( quello di poter ...