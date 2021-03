Fonseca | ' Bella reazione dopo il Milan Contento per Diawara | ma perdiamo Veretout'

(Di giovedì 4 marzo 2021) Pauloha il volto di chi sa molto bene che vincere una partita come quella con la Fiorentina era fondamentale, sia per restare agganciati alla zona Champions che per dare un segnaleil k.

Pauloha il volto di chi sa molto bene che vincere una partita come quella con la Fiorentina era fondamentale, sia per restare agganciati alla zona Champions che per dare un segnale dopo il k.o. col ...Nel primo tempo solo unachance per Castillejo, che conclude debolmente davanti a Musso. Più ... A Firenze passano gli uomini diapparsi più convinti nell'arco della partita. Spinazzola fa ...Il successo viene prima di ogni valutazione sulla prestazione al Franchi: la Roma ha il carattere per portarlo a casa, faticando e soffrendo contro la Fiorentina in crisi (unica formazione ...Dopo il k.o, contro il Milan, la Roma torna al successo, ma i tre punti costano carissimo a Fonseca che perde Veretout ...