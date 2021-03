Fondazione Credito bergamasco Rinnovati i vertici: ecco i nomi (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’Ente fondatore Banco Bpm ha nominato amministratori per il triennio 2021/2023 Fabio Bombardieri, Marina Fratus, Enrico Fusi, Alessandro Invernici, Roberto Perico, Angelo Piazzoli, Domenico Stornante. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’Ente fondatore Banco Bpm hanato amministratori per il triennio 2021/2023 Fabio Bombardieri, Marina Fratus, Enrico Fusi, Alessandro Invernici, Roberto Perico, Angelo Piazzoli, Domenico Stornante.

