Fond. Louis Bonduelle lancia crowfunding Let’s Vegg’Up (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il 2021 è stato dichiarato l’Anno internazionale della frutta e della verdura, confermando ancora una volta l’importanza di questi alimenti per la salute, l’ambiente e la società. In linea con questo messaggio, Fondazione Louis Bonduelle ha scelto di dare il proprio sostegno, in collaborazione con la piattaforma di crowdfunding Ulule, lanciando Let’s Vegg’Up, un bando volto a sostenere progetti che promuovono l’accessibilità all’alimentazione vegetale e comportamenti alimentari sostenibili. Dal 2004 la Fondazione Louis Bonduelle si propone, infatti, di favorire un’evoluzione sostenibile dei comportamenti alimentari, nel rispetto dell’umanità e del pianeta, affrontando il tema dell’alimentazione in tutte le sue sfaccettature. E’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il 2021 è stato dichiarato l’Anno internazionale della frutta e della verdura, confermando ancora una volta l’importanza di questi alimenti per la salute, l’ambiente e la società. In linea con questo messaggio,azioneha scelto di dare il proprio sostegno, in collaborazione con la piattaforma di crowdfunding Ulule,ndo, un bando volto a sostenere progetti che promuovono l’accessibilità all’alimentazione vegetale e comportamenti alimentari sostenibili. Dal 2004 laazionesi propone, infatti, di favorire un’evoluzione sostenibile dei comportamenti alimentari, nel rispetto dell’umanità e del pianeta, affrontando il tema dell’alimentazione in tutte le sue sfaccettature. E’ ...

emmalovehaz : @iDomLouis @ireneinterlude immagina ???????????????????????? che tipo lou dice cose a caso come un bebè e Harry fa il fond e ad… - aetheriumhes : @svnflowerlou E comunque non ci si avvicina perché la sua Louis face è fond in una maniera allucinante ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fond Louis Fond. Louis Bonduelle lancia crowfunding Let's Vegg'Up Adnkronos Fond. Louis Bonduelle lancia crowfunding Let's Vegg'Up In linea con questo messaggio, Fondazione Louis Bonduelle ha scelto di dare il proprio sostegno, in collaborazione con la piattaforma di crowdfunding Ulule, lanciando Let's Vegg'Up, un bando volto a ...

In linea con questo messaggio, Fondazione Louis Bonduelle ha scelto di dare il proprio sostegno, in collaborazione con la piattaforma di crowdfunding Ulule, lanciando Let's Vegg'Up, un bando volto a ...