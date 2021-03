Fisco, il Governo pronto a cancellare 60 milioni di cartelle fino a 5mila euro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Stralcio per i ruoli dal 2000 al 2015. Si studia anche lo stop alla notifica delle cartelle fino al 30 aprile Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 3 marzo 2021) Stralcio per i ruoli dal 2000 al 2015. Si studia anche lo stop alla notifica delleal 30 aprile

renatobrunetta : Doverosa la proroga delle rate per la #rottamazione ter e saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. Con… - msgelmini : La proroga dei versamenti relativi alle rate per la #rottamazione ter e per la regolarizzazione cosiddetta “saldo e… - Keynesblog : Si sentiva l'esigenza di un bel condono tombale - fisco24_info : Fisco, il Governo pronto a cancellare 60 milioni di cartelle fino a 5mila euro: Stralcio per i ruoli dal 2000 al 20… - microcerotis : @Luca_Mussati @AndFranchini @reportrai3 La lista è lunga e coperta da 'privacY' solo tracce. Davide Serra trasloca… -