Fiorentina-Roma | le probabili formazioni del match dell’Artemio Franchi

All'Artemio Franchi Fiorentina-Roma si sfidano nel match valido per la 25^ giornata della Serie A. Le probabili formazioni del match Questa sera alle 20:45 Fiorentina-Roma si sfidano nel match valido per il 25° turno della Serie A. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta. I padroni di casa hanno perso nel finale contro l'Udinese, mentre i giallorossi sono stati sconfitti 2-1 in casa dal Milan. In Classifica la Fiorentina è 14^ con 25 punti, la Roma quinta con 44, dietro a Juventus e Atalanta. Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 20:45, e sarà trasmesso su Sky.

