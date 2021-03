Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 3 marzo 2021) Entrambe vengono da una sconfitta. La Roma fa visita alla Fiorentina per dimenticare subito il ko contro il Milan in vista della corsa Champions. Contro la Viola, alla ricerca di punti per non farsi coinvolgere nel gruppone in lotta per le zone rosse della classifica. Queste le scelte di Prandelli e Fonseca: Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, VlahovicRoma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral Foto: Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 marzo 2021) Entrambe vengono da una sconfitta. Lafa visita allaper dimenticare subito il ko contro il Milan in vista della corsa Champions. Contro la Viola, alla ricerca di punti per non farsi coinvolgere nel gruppone in lotta per le zone rosse della classifica. Queste le scelte di Prandelli e Fonseca:(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral Foto: Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

