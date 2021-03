Fiorentina-Roma, infortunio per Veretout: in campo al suo posto Pedro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Brutte notizie in casa Roma, che deve fare i conti con i problemi fisici di Jordan Veretout. Il centrocampista francese è infatti dovuto uscire durante il match del Franchi contro la Fiorentina, sua ex squadra, per quello che sembra essere un problema muscolare. Il tecnico giallorosso così al 62? ha dovuto inserire Pedro, chiamato a contribuire per regalare tre punti alla Roma in quel di Firenze. Un nuovo problema per Fonseca, visto che Veretout è uscito zoppicando vistosamente senza riuscire a camminare da solo nella via verso gli spogliatoi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Brutte notizie in casa, che deve fare i conti con i problemi fisici di Jordan. Il centrocampista francese è infatti dovuto uscire durante il match del Franchi contro la, sua ex squadra, per quello che sembra essere un problema muscolare. Il tecnico giallorosso così al 62? ha dovuto inserire, chiamato a contribuire per regalare tre punti allain quel di Firenze. Un nuovo problema per Fonseca, visto cheè uscito zoppicando vistosamente senza riuscire a camminare da solo nella via verso gli spogliatoi. SportFace.

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Cagliari 1-0 Bologna Milan 0-0 Udinese Genoa 0-0 Sampdoria Benevento 0-2 Verona Atalanta 1-1 C… - CarolRadull : Serie A Fixtures Sassuolo vs. Napoli 8.30pm Milan vs. Udinese 10.45pm Atalanta vs. Crotone 10.45pm Benevento vs… - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Roma 1-1, autorete di Spinazzola L. (ROM) - MetalPhoenix80 : Ma quanto cazzo è lenta la Roma nel correre e nel girare palla? Ste pippe della Fiorentina sembrano funamboli. #FiorentinaRoma - Noovyis : (Primi tempi: Simy risponde a Gosens. Fiorentina-Roma e derby di Genova senza gol. Rugani lancia il Cagliari) Play… -