Fiorentina - Roma: formazioni ufficiali. Novità tra i viola / LIVE (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per la sfida tra la Fiorentina e la Roma il tecnico viola Cesare Prandelli lascia in panchina Biraghi , preferendo sull'esterno sinistro Igor . In attacco, confermata la coppia Ribéry - Vlahovic . ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per la sfida tra lae lail tecnicoCesare Prandelli lascia in panchina Biraghi , preferendo sull'esterno sinistro Igor . In attacco, confermata la coppia Ribéry - Vlahovic . ...

SkySport : ULTIM’ORA ROMA ? CONTATTO CON POSITIVO, JUAN JESUS TORNA A ROMA. IL DIFENSORE SALTA LA SFIDA CON LA FIORENTINA ?… - CarolRadull : Serie A Fixtures Sassuolo vs. Napoli 8.30pm Milan vs. Udinese 10.45pm Atalanta vs. Crotone 10.45pm Benevento vs… - strumentiumani : RT @siamo_la_Roma: ?? E' successo durante il riscaldamento di #FiorentinaRoma ?? Acceso dibattito nel pre-gara tra #Fonseca e #Pedro ?? I… - sscalcionapoli1 : Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali - adiofebbo : Stasera c'è Fiorentina Roma. #prandelli non dimenticare, ROMA TI ODIA DAL 2004. -