Fiorentina-Roma è un calvario: le cattive notizie sono tre (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fiorentina-Roma si trasforma in un vero calvario per le due squadre: Prandelli deve fare i conti con un doppio infortunio, ko anche Veretout Un infortunio, dietro l'altro. Nel campionato compresso di quest'anno, con partite praticamente ogni tre giorni e i calciatori chiamati ad uno sforzo straordinario rispetto al normale, i problemi fisici si stanno moltiplicando. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A.

SkySport : ULTIM’ORA ROMA ? CONTATTO CON POSITIVO, JUAN JESUS TORNA A ROMA. IL DIFENSORE SALTA LA SFIDA CON LA FIORENTINA ?… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Cagliari 1-0 Bologna Milan 0-0 Udinese Genoa 0-0 Sampdoria Benevento 0-2 Verona Atalanta 1-1 C… - CarolRadull : Serie A Fixtures Sassuolo vs. Napoli 8.30pm Milan vs. Udinese 10.45pm Atalanta vs. Crotone 10.45pm Benevento vs… - forzaroma : #FiorentinaRoma, #Kumbulla ammonito per proteste: era diffidato, salterà il Genoa #ASRoma - ilRomanistaweb : ?? #Kumbulla ammonito durante #FiorentinaRoma, salterà la gara contro il Genoa -