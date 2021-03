Fiorentina-Roma, autogol Spinazzola: è 1-1 (VIDEO) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Succede di tutto al 60? per la Roma che subisce gol e perde Veretout per infortunio. Sugli sviluppi di un contropiede nato da un infortunio di Veretout, la Fiorentina è partita verso la porta e ha trovato la fortunosa rete con un autogol sfortunato di Spinazzola. La Fiorentina trova l’1-1 e risponde all’iniziale vantaggio giallorosso proprio di Spinazzola. Nessun dubbio ai fini del fantacalcio: il gol è del laterale, o meglio autogol. L’ennesimo di questa stagione giallorossa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Succede di tutto al 60? per lache subisce gol e perde Veretout per infortunio. Sugli sviluppi di un contropiede nato da un infortunio di Veretout, laè partita verso la porta e ha trovato la fortunosa rete con unsfortunato di. Latrova l’1-1 e risponde all’iniziale vantaggio giallorosso proprio di. Nessun dubbio ai fini del fantacalcio: il gol è del laterale, o meglio. L’ennesimo di questa stagione giallorossa. SportFace.

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Cagliari 1-0 Bologna Milan 0-0 Udinese Genoa 0-0 Sampdoria Benevento 0-2 Verona Atalanta 1-1 C… - CarolRadull : Serie A Fixtures Sassuolo vs. Napoli 8.30pm Milan vs. Udinese 10.45pm Atalanta vs. Crotone 10.45pm Benevento vs… - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Roma 1-1, autorete di Spinazzola L. (ROM) - Fiorentinanews : #FiorentinaRoma 1?-1? 78' Ultimi due cambi per la #Fiorentina: fuori #Ribery e #Pulgar, dentro #BorjaValero e… - chiesaditotti : Borja Valero, the missing piece from Spalletti's Roma, coming on for Fiorentina -